I soccorsi resi complicate dalle pessime condizioni meteorologiche

E’ dovuto intervenire anche un elicottero della Guardia Costiera americana per salvare 20 persone che erano rimaste bloccate in un lastrone di ghiaccio sul lago Erie, vicino a Port Clinton, in Ohio. Un soccorso reso difficile dalle pessime condizioni meteorologiche. Sul posto sono arrivati anche due airboat e una squadra di vigili del fuoco. Il salvataggio è stato portato a termine con successo e non sono stati segnalati dei feriti.

