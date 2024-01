L'annuncio della commissaria Ue agli Affari interni, Ylva Johansson: "Un Paese che accoglie 9 milioni di persone, non è un Paese di transito"

“Siamo vicini ad un accordo per una dichiarazione congiunta con l’Egitto. L’Egitto è un Paese molto diverso dalla Tunisia sulla migrazione, è un Paese che accoglie 9 milioni di migranti, non è quindi un Paese di transito, ha altre sfide su cui lavorare. In ogni caso il memorandum con la Tunisia può comunque fungere da esempio nel senso che la migrazione dovrebbe essere inclusa in un approccio complessivo“. Lo ha detto la commissaria Ue agli Affari interni, Ylva Johansson, in audizione alla commissione Libertà civili del Parlamento europeo.

