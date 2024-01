L'animale troverà la sua nuova casa nello stato centrale di Puebla con temperature più simili alla savana africana

Benito è la giraffa più famosa del Messico e le sue condizioni di salute stavano preoccupando tutti gli animalisti del Paese. L’animale viveva in un piccolo recinto a Ciudad Juarez e soprattutto alla mercé di temperature molto rigide che ne mettevano a rischio la sua sopravvivenza. Dopo una lunga campagna per salvargli la vita, Benito è stato trasferito a circa 2.000 chilometri di distanza, presso l’African Safari Park, nello stato centrale di Puebla.

Il rimorchio, alto più di cinque metri, è stato progettato appositamente per l’animale. All’arrivo a Puebla, Benito dovrà sottoporsi ad una quarantena, un processo per adattarlo ad una nuova dieta e si troverà in un ambiente molto più simile alla savana africana.

