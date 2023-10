Pesa circa 70 kg ed è alta quasi 2 metri

Lo zoo di Oakland, in California, celebra una nuova arrivata nel branco di giraffe. Mamma Kijiji ha dato alla luce il suo primo cucciolo, Kendi, una femmina, giovedì mattina. Secondo lo zoo, Kendi pesa circa 70 kg ed è alta quasi 2 metri. Kendi significa “persona amata” in swahili, rendendo omaggio alla lingua parlata in Kenya.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata