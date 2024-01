Il tycoon chiede di mettere "fine in maniera rapida e decisiva" a tutti i ricorsi legali sulla sua inelegibilità in base alla presunta violazione del 14esimo Emandamento della Costituzione

Se la Corte Suprema non rigetterà tutti i ricorsi sull’inelegibilità di Donald Trump ci saranno in America “il caos e il finimondo”. È quanto afferma lo stesso ex presidente negli argomenti legali presentati al massimo tribunale Usa, nei quali chiede di mettere “fine in maniera rapida e decisiva” a tutti i ricorsi legali sulla sua inelegibilità in base alla presunta violazione del 14esimo Emandamento della Costituzione, per i suoi tentativi di rimanere alla Casa Bianca dopo la sconfitta del 2020. I ricorsi presentati in vari Stati contro la sua elegibilità, “minacciano di disamorare decine di milioni di americani” e “promettono di scatenare il caos e il finimondo” nella nazione.

