La futura regina resterà in ospedale per due settimane dopo essere stata operata all'addome

La principessa del Galles Kate Middleton si sta riprendendo dall’operazione chirurgica all’addome a cui è stata sottoposta ieri e chi è conclusa con successo. Kensington Palace ha dato la notizia del ricovero mercoledì alle 14:00, rivelando che la reale britannica si trovava in un ospedale privato londinese e che il motivo dell’intervento – secondo quanto scritto da Bbc – non è legato a un tumore. Kate dunque sta bene e, per i media inglesi, dovrebbe trascorrere fino a due settimane in ospedale. Mentre non potrà partecipare a eventi pubblici almeno fino a dopo Pasqua.

La visita del principe William

Il principe William si è recato a fare visita alla moglie in ospedale, secondo quanto riportano i media britannici. L’emittente Sky News riferisce che William è stato visto lasciare la London Clinic, privata, intorno alle 12.35 ora locale, le 13.35 in Italia. William si ritirerà dagli impegni reali delle prossime settimane per stare con sua moglie e i figli George, Charlotte e Louis.

Re Carlo sarà operato alla prostata

Poco dopo l’annuncio dell’operazione della principessa, Buckingham Palace ha fatto sapere che anche il re avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento per l’ingrossamento della prostata, previsto per la prossima settimana. Il palazzo ha comunicato che gli appuntamenti di Carlo III verranno rinviati per permettergli un breve periodo di recupero. La condizione di salute non è cancerosa ed è comune soprattutto negli uomini anziani.

Una nuova linea di comunicazione

In passato le questioni mediche dei reali sono sempre state tenute private. Questa volta, però, potrebbe esserci un’apertura e una nuova linea di comunicazione visti gli annunci sul re e la principessa pubblicati a poco più di un’ora di distanza l’uno dall’altro. ‘The Guardian’, infatti, ricorda quando nell’ottobre 2021 la regina Elisabetta venne ricoverata in ospedale per una notte. La notizia non venne comuinicata da Buckingham Palace e il pubblico lo venne a sapere direttamente dai giornali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata