L'intervento chirurgico era programmato

La principessa del Galles, Kate Middleton è ricoverata in ospedale dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico addominale programmato. Lo ha annunciato oggi Kensington Palace. “Sua Altezza Reale la Principessa del Galles è stata ricoverata ieri alla London Clinic per un intervento chirurgico addominale programmato”, ha affermato un portavoce. “L’intervento ha avuto successo e si prevede che rimarrà in ospedale dai dieci ai quattordici giorni, prima di tornare a casa per continuare la guarigione”, ha aggiunto. Secondo i medici, difficilmente la principessa tornerà alle sue funzioni pubbliche prima di Pasqua.

La Principessa del Galles viene spiegato ancora “spera che il pubblico capisca il suo desiderio di mantenere quanta più normalità possibile per i suoi figli e il desiderio che le sue informazioni mediche personali rimangano private”. Kensington Palace ha dichiarato che Kate desiderava scusarsi per aver posticipato i suoi prossimi impegni e “non vede l’ora di recuperarne il maggior numero possibile, il prima possibile”

