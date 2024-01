Il 2023 è stato il primo anno intero per lei e William come principi del Galles

La principessa del Galles, Kate Middleton, compie 42 anni oggi, il 9 gennaio 2024. La Famiglia Reale inglese ha espresso sui social i suoi auguri per la principessa, moglie del futuro re d’Inghilterra William. “Auguriamo un compleanno molto felice alla Principessa del Galles”, ha scritto la Royal Family in un post su X.

Wishing The Princess of Wales a very happy birthday today! 🎈🎊

Lo scorso 31 dicembre William e Kate hanno concluso il loro primo anno intero da Principe e Principessa del Galles, ruolo che hanno assunto con la morte della Regina Elisabetta l’8 settembre 2022. Hanno pubblicato un video riepilogativo del loro 2023 sui social, ringraziando “tutti coloro che sono stati una parte del nostro anno“.

2023 ✅

Thank you to everyone who has been a part of our year. pic.twitter.com/GRgkO1Ddhz

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 29, 2023