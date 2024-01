In gioco ci sono la pace e la stabilità dell'isola, che Pechino rivendica come propria

Urne aperte a Taiwan. Gli elettori dell’isola scelgono un nuovo presidente in una votazione che potrebbe tracciare la traiettoria delle relazioni con la Cina nei prossimi quattro anni. In gioco ci sono la pace e la stabilit√† dell’isola che Pechino rivendica come propria. Tre gli sfidanti in corsa: il vicepresidente Lai Ching-te, rappresentante del Partito democratico progressista al governo cerca di succedere al presidente uscente Tsai Ing-wen e dare al partito indipendentista un terzo mandato senza precedenti. Hou Yu-ih, il candidato dei nazionalisti del Partito Kuomintang, favorito da Pechino e Ko Wen-je del Partito popolare di Taiwan. Si vota anche per il rinnovo del Parlamento.

