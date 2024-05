Almeno sette le persone ferite nell'attacco

Il servizio di emergenza dell’Ucraina ha dichiarato che almeno sette persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco russo a Kharkiv. Nella notte, Mosca ha bombardato la regione con i droni d’attacco Shahed. Due case e un garage hanno preso fuoco a causa della caduta di detriti e tre persone sono rimaste ferite. Un altro frammento ha danneggiato un minibus, provocando anche un incendio. I vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notta per domare le fiamme. La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, è arrivata questa mattina a Kiev, visita che non è stata annunciata con anticipo per ragioni di sicurezza, annullato invece il viaggio a Karkhiv.

