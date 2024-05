Il presidente americano: "Nessuna equivalenza tra Israele e Hamas"

Nel corso di un evento alla Casa Bianca per celebrare il mese del patrimonio ebraico americano, il presidente Joe Biden ha condannato la richiesta del procuratore capo della Corte penale internazionale di richiedere mandati di arresto per i leader israeliani in relazione alla guerra di sette mesi a Gaza.

La Cpi ha infatti richiesto che venga emesso un mandato di arresto per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il suo ministro della Difesa Yoav Gallant e tre leader di Hamas: Yahya Sinwar, Mohammad Deif e Ismail Haniyeh. I cinque sono accusati di crimini di guerra. Biden ha respinto la richiesta dei mandati e ha criticato l’idea di un’equivalenza tra Israele e Hamas: “Lasciatemi essere chiaro: contrariamente alle accuse rivolte a Israele dalla Corte internazionale di giustizia, quello che sta accadendo non è un genocidio. Noi lo rifiutiamo”.

