Un camion ha sfilato per le vie della città con i corpi delle vittime dell'incidente in elicottero

Nella giornata di martedì, migliaia di fedeli si sono stretti nelle strade della città iraniana di Tabriz per l’ultimo saluto al presidente Ebraham Raisi e agli alti funzionari morti in un incidente in elicottero avvenuto nel pomeriggio di domenica 19 maggio. Un camion ha sfilato per le vie della città con a bordo i corpi del Presidente iraniano, del ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian, del governatore della provincia dell’Azerbaigian orientale, di un alto religioso di Tabriz, di un ufficiale delle Guardie rivoluzionarie e di tre membri dell’equipaggio. L’Iran ha aperto un’inchiesta per stabilire le cause dell’incidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata