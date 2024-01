Blinken: "Cina mantenga pace e stabilità durante elezioni"

Le urne si sono aperte a Taiwan. Gli elettori dell’isola scelgono un nuovo presidente in una votazione che potrebbe tracciare la traiettoria delle relazioni con la Cina nei prossimi quattro anni. In gioco ci sono la pace e la stabilità dell’isola che la Cina rivendica come propria. Le minacce militari di Pechino potrebbero influenzare alcuni elettori contro i candidati indipendentisti, ma gli Stati Uniti hanno promesso di sostenere qualunque governo emergerà.

A parte le tensioni in Cina, le elezioni dipendono in gran parte da questioni interne, come il rallentamento dell’economia, l’accessibilità degli alloggi, il divario crescente tra ricchi e poveri e la disoccupazione. Il vicepresidente Lai Ching-te, rappresentante del Partito democratico progressista al governo cerca di succedere al presidente uscente Tsai Ing-wen e dare al partito indipendentista un terzo mandato senza precedenti. Lai voterà nella sua città natale di Tainan. Hou Yu-ih, il candidato del Partito Kuomintang, favorito da Pechino, noto anche come Partito nazionalista, voterà a New Taipei City. A Taipei voterà il candidato alternativo Ko Wen-je del Partito popolare di Taiwan, che ha dimostrato di essere popolare tra i giovani elettori che cercano un’alternativa ai due maggiori partiti.

Vice presidente Lai ha votato: “Mostriamo vitalità democrazia”

A Taiwan ha votato il vice presidente Lai Ching-te, del Partito democratico progressista (Dpp) al potere, candidato alle elezioni presidenziali in corso oggi nel tentativo di succedere alla presidente uscente Tsai Ing-wen. Votando nella sua città natale, Tainan, Lai ha evidenziato che c’era il sole, suggerendo che fosse un buon momento per i taiwanesi per andare a votare: “Incoraggio tutti nel Paese a votare con entusiasmo e mostrare la vitalità della democrazia di Taiwan”, ha dichiarato. Hanno votato anche il candidato del partito d’opposizione Kuomintang, Hou Yu-ih, e Ko Wen-je, il candidato della giovane formazione di centro nata solo nel 2019 Partito popolare di Taiwan (Tpp). Hou Yu-ih, il candidato del Kuomintang, ha votato nella città di Nuova Taipei, un comune confinante con la capitale Taipei. Hou è il sindaco di Nuova Taipei, carica dalla quale si è però congedato per candidarsi alla presidenza.

“Quello di cui abbiamo bisogno durante la campagna elettorale è il caos. Ma dopo il voto, dobbiamo essere uniti e affrontare insieme il futuro di Taiwan“, ha detto Hou parlando con i giornalisti dopo avere votato. Nella capitale Taipei ha votato invece il candidato alternativo Ko Wen-je del Partito Popolare di Taiwan. Alla domanda dei giornalisti su come si sentisse, Ko, con il suo noto modo di fare asciutto, ha detto di voler fare del suo meglio ogni giorno “e pianificare la prossima tappa quando ci arriveremo”.

Blinken: “Cina mantenga pace e stabilità durante elezioni”

Il segretario di Stato statunitense Antony Blinken ha “ribadito l’importanza di mantenere la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan e nel Mar Cinese Meridionale” durante le elezioni presidenziali nell’isola di Taiwan, nel corso di un incontro con il Ministro del Dipartimento di Collegamento Internazionale della Repubblica Popolare Cinese (RPC) Liu Jianchao a Washington. Lo riferisce il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller in una nota.

Le due parti hanno avuto una “discussione costruttiva su una serie di questioni bilaterali, regionali e globali, comprese le aree di potenziale cooperazione e le aree di differenza. Hanno ribadito l’importanza di continuare a implementare i progressi compiuti su questioni chiave nel vertice tra il presidente Biden e il presidente Xi a Woodside, in California, nel novembre 2023, in particolare la cooperazione contro il narcotraffico e le comunicazioni militari”, si legge inoltre. Blinken ha sottolineato “l’importanza di risolvere i casi di cittadini americani ingiustamente detenuti o soggetti a divieti di uscita in Cina e ha espresso le preoccupazioni degli Stati Uniti sulle violazioni dei diritti umani in Cina”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata