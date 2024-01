La manifestazione parte di una mobilitazione globale

Mgliaia di persone hanno marciato nel centro di Londra per la prima grande manifestazione del 2024 a sostegno del popolo palestinese. Il corteo è parte di un giorno di mobilitazione globale che coinvolge 30 Paesi per chiedere un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. La polizia è presente con oltre 1.700 agenti in servizio. Questa è la settima marcia nazionale e la polizia di Londra afferma che la maggior parte delle proteste si è svolta senza notevoli disordini, ma ci sono stati numerosi arresti.

