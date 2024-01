Petraeus: "Se ribelli reagiscono vedremo nuovi attacchi". Trentatrè morti in raid israeliani su Gaza e Rafah

Novantanovesimo giorno di conflitto in Medioriente, in un contesto di alta tensione per il rischio escalation, dopo i raid angloamericani nei confronti di postazioni Houthi in Yemen che hanno messo in allarme la comunità internazionale sul possibile allargamento del conflitto tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. L’organizzazione yemenita promette “una risposta decisa ed efficace”. Intanto sono 33 le vittime di due distinti raid israeliani a Gaza e Rafah. IN AGGIORNAMENTO

12:30 Gaza, 23.800 morti da inizio guerra, 135 in ultime 24 ore

Si è aggravato a 23.843 morti il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza dall’inizio del conflitto scoppiato dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre scorso nel sud di Israele. Lo riferisce il ministero della Sanità di Gaza, aggiungendo che il bilancio delle ultime 24 ore è di 135 palestinesi uccisi. Il conteggio non distingue fra combattenti di Hamas e civili, ma il ministero ha dichiarato che circa due terzi dei morti sono donne e bambini. Sempre secondo il ministero della Sanità di Gaza, il numero totale dei feriti nel conflitto ha superato 60mila.

12:15 Raid Israele a Rafah, 13 morti. fra loro 2 bambini

È di almeno 13 morti, fra cui 2 bambini, il bilancio di un raid israeliano che nella notte ha colpito vicino alla città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, vicino al confine con l’Egitto. I corpi delle persone uccise, principalmente membri di una famiglia sfollata dal centro di Gaza, sono stati portati all’ospedale Abu Youssef al-Najjar della città, dove sono stati visti da un reporter di Associated Press. Salgono così a oltre 30 i morti palestinesi in raid aerei israeliani nella notte sulla Striscia: le 13 vittime a Rafah si aggiungono infatti ai 20 morti registrati a Gaza City in un raid di Israele su una casa nel quartiere di Daraj

11:45 Houthi: “Nostra risposta sarà forte ed efficace”

Gli houthi torneranno con una “risposta forte ed efficace”. È quanto ha detto ad Al-Jazeera il vice segretario per l’informazione del gruppo di ribelli yemeniti, Nasreddin Amer, dopo il nuovo raid missilistico Usa che nella notte ha colpito uno dei siti radar degli houthi in Yemen, vicino la capitale Sanaa, giunto all’indomani di un più ampio attacco di Usa e Regno Unito sempre contro siti houthi in Yemen. Secondo quanto riferito da Nasreddin Amer, il raid di stanotte non ha causato danni né vittime: “Non ci sono stati feriti, né perdite materiali o umane”, ha dichiarato ad Al-Jazeera.

09:30 Media, 20 morti in raid Israele su casa a Gaza City

È di 20 morti il bilancio di un raid aereo di Israele che ha preso di mira una casa nel quartiere di Daraj a Gaza City. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa, che ricorda che questo è il 99esimo giorno di guerra nella Striscia di Gaza.

08:30 Petraeus: “Se Houthi reagiscono vedremo nuovi attacchi”

“Gli Houthi hanno già detto che risponderanno, è probabile che vedremo nuovi attacchi da parte loro. Ma non sappiamo ancora l’entità dei danni inflitti al loro arsenale di missili e droni”. Lo ha affermato il generale statunitense David Petraeus in una intervista al ‘Corriere della Sera’. “Finché non c’è una valutazione di quanto siano state ridotte le capacità degli Houthi, non è possibile trarre conclusioni definitive sulla loro possibile risposta. E non c’è bisogno di dire che, se dovessero attaccare di nuovo, possono aspettarsi ulteriori attacchi dalla coalizione a guida americana”, ha spiegato.

Riguardo ai rischi di escalation ha osservato: “Penso che i rischi di escalation siano già sostanziali, ma dipendono più che altro da azioni specifiche e valutazioni in quelle aree anziché da quello che sta avvenendo nel Mar Rosso. Continuo a dubitare che l’Hezbollah libanese voglia provocare una azione più ampia da parte di Israele, dopo il modo in cui è stata martellata nel 2006. Ma il potenziale per l’escalation c’è, come pure in Iraq e in Siria”. Secondo Petraeus la guerra a Gaza durerà “molti, molti mesi. Dipenderà da quale sarà la riduzione delle forze israeliane che svolgono le operazioni per distruggere Hamas, smantellarne il ramo politico, salvare gli ostaggi”. Ha concluso che tutto ciò si svolge “in un contesto urbano estremamente difficile e contro un nemico che non indossa uniformi, che usa i civili come scudi umani, che tiene in mano oltre 100 ostaggi e ha centinaia di miglia di tunnel e di strutture sotterranee in aree urbane densamente popolate”.

07:30 Raid Usa su altro sito controllato da ribelli Houthi in Yemen

L’esercito statunitense ha colpito un altro sito controllato dai ribelli Houthi in Yemen che, secondo quanto stabilito, metteva a rischio le navi commerciali nel Mar Rosso, un giorno dopo che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno lanciato diversi attacchi aerei contro i ribelli Houthi. I giornalisti dell’Associated Press a Sanaa, capitale dello Yemen, hanno sentito una forte esplosione. Il Comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che “l’azione successiva”, avvenuta sabato all’inizio dell’ora locale, contro un sito radar degli Houthi è stata condotta dal cacciatorpediniere della Marina USS Carney con missili d’attacco terrestre Tomahawk. I funzionari militari statunitensi e della Casa Bianca hanno dichiarato di aspettarsi che gli Houthi tenteranno di contrattaccare.Il primo giorno di attacchi, venerdì, ha interessato 28 località e colpito più di 60 obiettivi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata