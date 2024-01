Giornalisti in ostaggio per ore di una banda criminale

Il presidente ecuadoriano Daniel Noboa ha visitato l’emittente televisiva dove i dipendenti sono stati tenuti in ostaggio per quattro ore dai membri di una banda di narcos, che hanno interrotto una trasmissione in diretta. TC Televisión è un’emittente della città portuale costiera di Guayaquil, che è anche una roccaforte per diversi gruppi criminali. Noboa ha dichiarato di essere venuto per “mostrare solidarietà” ai giornalisti che sono stati “vittime di un attacco terroristico”.

