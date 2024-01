Raid di Londra e Washington contro i ribelli al potere nella capitale Sana'a

Jet da combattimento britannici effettuano attacchi di precisione contro due obiettivi militari Houthi in Yemen. Sono oltre 60 gli “obiettivi” colpiti in 16 località dello Yemen in raid delle forze americane e del Regno Unito, ha riferito l’aviazione militare degli Stati Uniti. I siti sarebbero stati utilizzati dai ribelli anche per operazioni contro navi in transito nel mar Rosso.

