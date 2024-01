Biden: "Non tollereremo attacchi alle navi"

Le forze armate statunitensi e britanniche hanno attaccato più di una decina di siti utilizzati dagli Houthi nello Yemen, utilizzando missili Tomahawk lanciati da navi da guerra e aerei da combattimento. Lo riferiscono ad Associated Press diversi funzionari statunitensi. Gli obiettivi militari, hanno spiegato, includevano hub logistici, sistemi di difesa aerea e luoghi di deposito di armi. Due residenti di Hodeida, la più grande città portuale controllata dagli Houthi sul Mar Rosso, hanno detto di aver sentito cinque forti esplosioni.

I raid segnano la prima risposta militare degli Stati Uniti a quella che è stata una persistente campagna di attacchi con droni e missili contro navi commerciali dall’inizio del conflitto Israele-Hamas e arriva appena una settimana dopo che la Casa Bianca e alcuni paesi alleati hanno lanciato un ultimo avvertimento agli Houthi affinché cessino gli attacchi o affrontino una potenziale azione militare.

Biden: “Usa e alleati non tollereranno attacchi Houthi alle navi”

Gli attacchi nello Yemen dimostrano gli Stati Uniti e i loro alleati “non tollereranno” gli attacchi degli Houthi alle navi da carico. Lo dichiara il presidente Joe Biden. “Le forze militari statunitensi, insieme al Regno Unito e con il sostegno di Australia, Bahrein, Canada e Paesi Bassi, hanno condotto con successo attacchi contro una serie di obiettivi nello Yemen utilizzati dai ribelli Houthi”, le parole di Biden in un comunicato della Casa Bianca.”Questi attacchi sono la risposta diretta agli attacchi Houthi senza precedenti contro navi marittime internazionali nel Mar Rosso, compreso l’uso di missili balistici antinave per la prima volta nella storia. Questi attacchi hanno messo in pericolo il personale statunitense, i marinai civili e i nostri partner, messo a repentaglio il commercio e minacciato la libertà di navigazione”.

“La risposta della comunità internazionale a questi attacchi sconsiderati è stata unita e risoluta”, prosegue Biden. “L’azione difensiva di oggi fa seguito a questa vasta campagna diplomatica e ai crescenti attacchi dei ribelli Houthi contro le navi commerciali. Questi attacchi mirati sono un chiaro messaggio che gli Stati Uniti e i loro alleati non tollereranno attacchi al nostro personale né permetteranno ad attori ostili di mettere in pericolo la libertà di navigazione in una delle rotte commerciali più critiche del mondo”. “Non esiterò – ha aggiunto Biden – a prendere ulteriori misure per proteggere il nostro popolo e il libero flusso del commercio internazionale, se necessario”.

Segretario difesa UK: “Attacchi in Yemen necessari e doverosi”

Il segretario di Stato per la difesa del Regno Unito Grant Shapps afferma che quattro jet Typhoon della Royal Air Force hanno condotto “attacchi di precisione” su obiettivi militari Houthi nello Yemen e scrive su X che “questa azione non solo era necessaria, ma era anche nostro dovere proteggere le navi e la libertà di navigazione” alla luce della grande minaccia per “vite innocenti e commercio globale” rappresentata dagli attacchi Houthi nel Mar Rosso.

Iran condanna gli attacchi in Yemen

Il ministero degli Esteri iraniano ha affermato che gli attacchi costituiscono una violazione dell’integrità territoriale dello Yemen e del diritto internazionale. “Questi attacchi avvengono nel tentativo di estendere il pieno sostegno degli Stati Uniti e del Regno Unito negli ultimi 100 giorni circa ai crimini di guerra del regime sionista contro il popolo palestinese e i cittadini assediati di Gaza”, ha detto il portavoce Nasser Kanani, come riportato da AlJazeera. Kanani ha espresso preoccupazione sul fatto che gli attacchi possano mettere a repentaglio la sicurezza regionale e internazionale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata