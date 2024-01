Il presidente presenta il progetto di due nuove carceri

Il presidente ecuadoriano Daniel Noboa ha presentato il progetto di due nuove carceri che intende costruire per contrastare la crisi del sistema carcerario del Paese. Tre moduli di carceri di super, massima e alta sicurezza saranno costruiti nelle province di Santa Elena e Pastaza. “Non permetteremo a un gruppo di terroristi di fermare il Paese”, ha dichiarato Noboa. “Oggi presento i progetti approvati per la costruzione dei centri di detenzione a Pastaza e Santa Elena. Questi centri di detenzione presenteranno le seguenti caratteristiche: moduli di supermassima, massima e alta sicurezza.

Inibizione dei segnali cellulari e satellitari, sistemi elettronici all’avanguardia, controllo degli accessi digitali e analogici, tripla sicurezza perimetrale, elettricità autoprodotta, trattamento delle acque, costruzioni blindate, guardie a volto coperto, licenze e permessi ambientali”, ha aggiunto il presidente ecuadoriano.

Giovedì 11 gennaio gli artificieri della polizia ecuadoriana hanno effettuato la detonazione controllata di un ordigno lasciato su un ponte a nord della capitale Quito. Un video distribuito dalla polizia mostra gli agenti in tute speciali abbandonare il luogo e poi una potente esplosione che ha scagliato molto in alto i pneumatici utilizzati per minimizzare l’onda d’urto. Secondo le autorità non sono stati segnalati danni o vittime nella zona, solitamente molto trafficata.

