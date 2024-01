I manifestanti chiedono la riapertura dei procedimenti di ricongiungimento familiare

La manifestazione di protesta nel centro di Barcellona degli ecuadoregni residenti in Catalogna contro l’ondata di violenze che recentemente ha colpito il paese sudamericano in seguito all’evasione dal carcere di un importante narcotrafficante. I manifestanti chiedono la riapertura dei procedimenti di ricongiungimento con i propri familiari in Ecuador e avanzano richieste di asilo per la popolazione ecuadoregna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata