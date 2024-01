Il segretario di Stato Usa ricevuto dal presidente palestinese Abu Mazen

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha lasciato Ramallah, in Cisgiordania, dopo aver incontrato il presidente palestinese Abu Mazen. Blinken sta cercando nuove vie di governance come parte degli sforzi degli Stati Uniti per mobilitare la regione attorno ai piani postbellici per Gaza, che includono anche passi concreti verso la creazione di uno Stato palestinese. Blinken afferma di essersi assicurato l’impegno di diversi Paesi della regione per assistere nella ricostruzione di Gaza dopo la guerra di Israele contro Hamas, e che una più ampia normalizzazione arabo-israeliana è ancora possibile, ma solo se esiste “un percorso verso uno Stato palestinese”. Questo approccio, però, incontra seri ostacoli. Il governo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è infatti fermamente contrario alla creazione di uno Stato palestinese accanto a Israele.

