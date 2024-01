Numerosi interventi per salvare gli automobilisti dall'assideramento

Temperature glaciali in Moldavia, alle prese da alcuni giorni con un freddo artico. I termometri sono finiti sottozero e le abbondanti nevicate hanno causato disagi in tutto il Paese. Le autorità della capitale, Chisinau, sono state costrette a chiudere le scuole e a sospendere i trasporti pubblici. Molti automobilisti sono rimasti bloccati lungo le strade a causa della neve o finiti fuori dalla carreggiata per il ghiaccio. I soccorritori sono dovuti intervenire per salvarli dall’assideramento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata