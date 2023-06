Al summit presenti i capi di Stato e di governo di 47 Paesi, compresa la premier italiana Giorgia Meloni

I leader europei si sono riuniti a Bulboaca, in Moldavia, per il vertice della Comunità politica europea. Tra di loro la premier Giorgia Meloni. Presente anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il summit si tiene al Mimi Castel del piccolo comune moldavo, situato a una quarantina di chilometri da Chisinau e non molto distante dal confine ucraino. L’incontro pan-continentale dei Capi di Stato e di governo di 47 Paesi e i vertici dell’Unione Europea, tra i quali Charles Michel, Ursula von der Leyen, Roberta Metsola e Josep Borrell. In agenda la guerra in Ucraina.

