L'eurodeputato Sandro Gozi a LaPresse: "Se ha delle ambizioni europee, è bene che lo manifesti"

Renew Europe chiede alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, di dichiarare se punta a un secondo mandato in testa all’Euroesecutivo in vista delle prossime elezioni europee. “Credo che se una presidente della Commissione in carica aspirasse a succedere a se stessa sarebbe bene che lo dichiarasse, non so quali siano le sue intenzioni, ma se lo volesse fare credo che ormai all’avvicinarsi delle elezioni europee sarebbe auspicabile far sapere agli elettori, ai cittadini, e anche ai governi e alle istituzioni europee, quali sono le sue ambizioni“, ha detto a LaPresse Sandro Gozi, segretario generale del Partito democratico europeo ed eurodeputato del gruppo del presidente del Consiglio europeo Charles Michel che ha sostenuto ‘la maggioranza Ursula’ dopo l’ultima tornata elettorale europea. “Coloro che aspirano a ricoprire delle cariche apicali credo sia bene che manifestino la loro volontà perché il processo sia trasparente“, ha aggiunto Gozi, “se von der Leyen ha delle ambizioni europee, è bene che anche lei lo manifesti“.

