Nuova tappa del viaggio diplomatico del segretario di Stato Usa

(LaPresse) Continua il viaggio diplomatico del segretario di Stato americano Antony Blinken per cercare soluzioni alla crisi in Medio Oriente, esplosa a Gaza ma che rischia di allargarsi ad altri fronti. Nella giornata di domenica il numero uno della diplomazia statunitense ha lasciato la Turchia, dove ha visto il presidente Erdogan, ed è stato in Giordania per un incontro con il re Abdullah. Poi è arrivato in Qatar dove è stato accolto a Lusail dal primo ministro, lo sceiccoTamim bin Hamad Al Thani.

