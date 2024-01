La prima tappa del segretario di Stato Usa è stata in Turchia, dove ha incontrato Erdogan

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dato il via alla sua ultima missione diplomatica in Medioriente partendo dalla Turchia, sua prima tappa di questo tour che lo porterà in diversi Paesi dell’area. A Istanbul ha avuto un nuovo faccia a faccia con il presidente Erdogan. Prima dell’incontro, durato due ore, il segretario americano ha incontrato il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan. Si tratta della quarta visita di Blinken in tre mesi. Una missione che avviene nel mezzo di sviluppi preoccupanti al di fuori di Gaza: dalle tensioni in Libano, a quelle nel nord di Israele, passando per il Mar Rosso e finendo all’Iraq.

