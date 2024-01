I feriti sono stati portati in ospedale

Quattro persone sono state accoltellate su un treno alla stazione metro di Akihabara a Tokyo, in Giappone. Lo riferisce l’emittente giapponese Nhk. Le quattro persone rimaste ferite sono state portate in ospedale. Il dipartimento di Polizia Metropolitano sta attualmente indagando sui dettagli dell’incidente. Una donna, ritenuta l’autrice dell’aggressione, è stata presa in custodia.

