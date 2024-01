In un video si vede una fiammata sprigionarsi dalla fiancata del velivolo

Un aereo ha preso fuoco sulla pista dell’aeroporto Haneda di Tokyo, in Giappone. Il video di una tv locale ha mostrato una fiammata sprigionarsi dalla fiancata di un aereo di Japan Airlines mentre si muoveva sulla pista. La parte intorno all’ala del velivolo ha poi preso fuoco. Immagini successive mostrano i vigili del fuoco al lavoro per spegnere l’incendio. Al momento non è chiaro cosa sia successo né se ci siano vittime. La televisione Nhk riferisce che si tratta del volo 516 di Japan Airlines (Jal) che era partito dall’aeroporto giapponese di Shin Chitose e diretto a Tokyo-Haneda. Haneda è uno degli aeroporti più trafficati del Giappone e molte persone viaggiano durante le vacanze di Capodanno.

A vehicle of some type appears to have been on the runway and made contact with the left wing (fuel tank) of the Japan Airlines Airbus A350 at Tokyo-Haneda Airport on January 2nd.#breaking #news #aviation #airplane #airplanecrash pic.twitter.com/YKeqt70OMO

