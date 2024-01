Oltre 100 le vittime

Caos in Iran, a Kerman, dove si sono verificate le esplosioni di due bombe che hanno causato la morte di oltre 100 persone. L’attacco dinamitardo è successo vicino alla tomba in cui è sepolto Qassem Soleimani, l’ex generale a capo delle Forze Quds e del quale oggi ricorre il quarto anniversario della morte, avvenuta durante un raid Usa in Iran. Migliaia di persone si trovavano vicino al sepolcro al momento dell’esplosione: i feriti sono stati portati d’urgenza all’ospedale cittadino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata