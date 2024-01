La tradizione nella città costiera di Scheveningen, in Olanda

Circa 10.000 persone nei Paesi Bassi hanno dato il benvenuto al nuovo anno tuffandosi nelle gelide acque del Mare del Nord il primo giorno del 2024. La folla radunata su una spiaggia di Scheveningen, città costiera vicino all’Aia, ha sfidato le temperature gelide e si è gettata in mare. Il 1° gennaio viene celebrato in Olanda con una nuotata di Capodanno in oltre 60 località. Scheveningen ospita l’evento più grande, con migliaia di persone che si tuffano in mare, seguendo una tradizione iniziata da un club di nuoto nel 1960.

