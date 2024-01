I partecipanti hanno sfidato le acque ghiacciate dell'Atlantico

Decine di persone si sono radunate lunedì sulla spiaggia di Carcavelos, vicino a Lisbona, in Portogallo, per festeggiare l’inizio del nuovo anno con un tuffo in mare. I partecipanti hanno sfidato le acque ghiacciate dell’Oceano Atlantico. Secondo l’agenzia meteorologica portoghese, in questo periodo dell’anno la temperatura dell’acqua dovrebbe aggirarsi intorno ai 16 gradi. Non è chiaro quando sia iniziata la tradizione di Capodanno, ma sono ormai diversi i decenni in cui residenti, e non solo, si sottopongono a questo rito benaugurante.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata