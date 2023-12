Migliaia di persone erano rimaste a piedi a causa del maltempo

Le corse Eurostar da e per Londra verranno ripristinate il 30 dicembre dopo che migliaia di persone sono rimaste a piedi oggi, 29 dicembre, a causa dei disagi alle tratte causati dal maltempo che ha allagato un tunnel sotto il Tamigi. “Siamo in grado di confermare che domani sarà in vigore l’orario previsto“, ha fatto sapere in un post sul social X Eurostar. “Le nostre stazioni saranno estremamente affollate a causa dei disagi di oggi”, si segnala nel post.

