In migliaia cercano di raggiungere il confine con gli Stati Uniti

Una lunghissima carovana di migranti sta attraversando a piedi il Messico per raggiungere il confine con gli Stati Uniti. Secondo le autorità il serpentone in cammino è formato da circa 6 mila persone. I migranti hanno superato il principale punto di ispezione dell’immigrazione interna del Messico, fuori dalla città di Huixtla, nello stato meridionale del Chiapas. Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha confermato la scorsa settimana che gli Stati Uniti vogliono che il Messico faccia di più per bloccare l’ingresso dei migranti nel paese o impedirne il viaggio. Il segretario di Stato americano Antony Blinken è atteso a Città del Messico per parlare della situazione.

