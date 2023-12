Una donna di 59 anni è rimasta uccisa a seguito della caduta di un albero a Gold Coast

E’ di almeno nove morti il bilancio dell’ondata di maltempo che ha investito il Queensland e il Victoria, due stati dell’est dell’Australia. Diversi i danni provocati dal vento forte. Nelle immagini i danni registrati a Brisbane. Una donna di 59 anni è rimasta uccisa a seguito della caduta di un albero a Gold Coast, nel Queensland, mentre il corpo di una bambina di 9 anni è stato trovato nella vicina Brisbane. Sempre nel Queensland, nella città di Gympie, sono morte una donna di 40 anni e una di 46. In precedenza una donna, non ancora identificata, è stata ritrovata morta nel campeggio di Bucan, nello stato di Victoria. Un uomo di 44 anni è, infine, deceduto per la caduta di un ramo nella zona di Caringal, sempre nel Victoria.

