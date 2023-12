Il mammifero a rischio spiaggiamento si è poi allontanato

Una balena si è avvicinata alla riva sulla spiaggia di Leighton, nei pressi di Perth, in Australia. l bagnanti, sorpresi ma incuriositi, si sono avvicinati al mammifero, qualcuno l’ha addirittura accarezzato e in molti hanno postato i video girati sui social. Un comportamento definito “pericoloso per l’animale” dalle autorità. La balena poi ha ripreso il largo.

