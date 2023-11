Protesta per chiedere il visto per raggiungere gli Usa

Circa 3.000 migranti provenienti dall’America Centrale, dal Venezuela, da Cuba e da Haiti hanno bloccato il traffico su una delle principali autostrade del sud del Messico, mercoledì 8 novembre, per chiedere visti di transito o di uscita per raggiungere il confine degli Stati Uniti. La carovana di migranti è partita a piedi da Tapachula, vicino al confine con il Guatemala, il 30 ottobre, dirigendosi a nord verso gli Stati Uniti. Il contingente, tra cui molte donne e bambini, si è fermato a Huixtla, un’altra città nello stato meridionale del Chiapas, dove ha cercato di ottenere documenti di viaggio temporanei per attraversare il Messico. I migranti hanno bloccato le cabine di ispezione autostradali fuori Huixtla. L’attivista Irineo Mujica, uno degli organizzatori della marcia, ha detto che il blocco continuerà perché i migranti hanno paura dei criminali, dei trafficanti e degli estorsori che potrebbero depredarli se proseguiranno il viaggio.

