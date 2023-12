Messaggio video a Buckingham Palace

Re Carlo III ha usato il suo messaggio di Natale per elogiare la “crescita di consapevolezza di come dobbiamo proteggere la nostra Terra”, mandando nuovamente un messaggio a favore dell’ambiente. “Ci prendiamo cura della Terra per il bene dei figli dei nostri figli”, ha detto il sovrano del Regno Unito nel video preregistrato in cui lo si vedeva in piedi accanto a un albero di Natale a Buckingham Palace.

