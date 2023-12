Il sovrano del Regno Unito a Dubai per la conferenza sul clima dell'Onu

Re Carlo III ha preso parte alla Cop28, la conferenza sui cambiamenti climatici organizzata dalle Nazioni Unite a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. “Prego con tutto il cuore che la Cop28 sia un altro punto di svolta critico verso un’autentica azione di trasformazione. I pericoli non sono più rischi lontani”, ha detto il sovrano del Regno Unito. “Ho visto in tutto il Commonwealth e oltre innumerevoli comunità che non sono in grado di resistere a shock ripetuti, le cui vite e i cui mezzi di sussistenza sono messi a repentaglio dal cambiamento climatico. Sicuramente è necessaria un’azione concreta per arginare il crescente numero di vittime più vulnerabili. Se non ripariamo e ripristiniamo rapidamente l’economia unica della natura, la nostra stessa economia e la nostra sopravvivenza saranno in pericolo”, ha aggiunto.

