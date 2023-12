Alzato il livello di allerta in vista delle festività per il timore di attentati

Imponente schieramento di forze dell’ordine nei luoghi sensibili in tutta la Germania per timore di attentati. Controlli serrati anche davanti al Duomo di Colonia con la polizia che ha perquisito anche la chiesa con cani antidroga. Le forze dell’ordine hanno fatto sapere che i fedeli che parteciperanno alla messa della vigilia di Natale saranno sottoposti a controlli di sicurezza prima di essere ammessi. Michael Esser, capo del dipartimento investigativo criminale della polizia di Colonia, ha dichiarato in un comunicato stampa che gli indizi di minaccia puntano più a Capodanno che a Natale, ma ha aggiunto che “stiamo facendo tutto il possibile per la sicurezza dei visitatori della cattedrale Vigilia di Natale. La cattedrale di Colonia, le cui guglie gemelle sono alte 157 metri (515 piedi), è un’importante destinazione turistica visitata da circa 6 milioni di persone all’anno. La polizia e i funzionari della cattedrale hanno invitato i partecipanti alla messa della domenica sera ad arrivare presto e a non portare borse o borsette.

