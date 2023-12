Quattro arresti di cui uno in Olanda. Altri sette fermati in Danimarca. Mossad e Shin Bet: "Agivano per conto di Hamas"

In Germania è stato sventato un potenziale attacco dell’organizzazione palestinese Hamas. Quattro uomini presumibilmente appartenenti all’organizzazione avrebbero pianificato un attacco alle istituzioni ebraiche in Germania e sono stati arrestati questa mattina, come riporta Tagesschau. La procura generale federale ha preso il controllo delle indagini. A quanto pare i quattro uomini stavano recuperando armi da un deposito sotterraneo per portarle a Berlino. Tuttavia, non risulterebbe un piano d’attacco concreto.

Se il sospetto attacco dovesse essere confermato, si tratterebbe del primo atto terroristico di Hamas in Germania, riporta ancora Tagesschau. Secondo le informazioni dell’emittente Ard, tre dei quattro arresti sono avvenuti a Berlino. All’operazione hanno partecipato gli agenti dell’unità antiterrorismo ‘Gsg9’ della polizia federale. Nella capitale tedesca sono in corso perquisizioni in cinque appartamenti e un ristorante. Un uomo è stato arrestato per conto del procuratore generale federale in Olanda e dovrebbe essere estradato in Germania. Tutti e quattro gli uomini verranno ora portati a Karlsruhe davanti al giudice istruttore della Corte federale di giustizia, che deciderà se eseguire la custodia cautelare.

Mossad e Shin Bet: “Arrestati in Danimarca agivano per conto di Hamas”

I sette sospetti terroristi arrestati in Danimarca “agivano per contro dell’organizzazione terroristica Hamas”. Lo affermano le agenzie di sicurezza israeliane Mossad e Shin Bet, elogiando il blitz delle forze dell’ordine danesi per aver “sventato un attacco volto a uccidere cittadini innocenti su suolo europeo”. Lo riporta The Times of Israel. L’operazione della polizia danese ha portato questa mattina all’arresto di diverse persone sospettate di organizzare un attacco terroristico. “Negli ultimi anni, e ancora di più dopo l’attacco mortale del 7 ottobre, Hamas si sforza di espandere le sue capacità operative in tutto il mondo e in Europa in particolare per realizzare le sue ambizioni di colpire ad ogni costo obiettivi israeliani, ebraici e occidentali” affermano Mossad e Shin Bet.

