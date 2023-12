Il documento è stato mostrato in conferenza stampa dalla polizia ceca

(LaPresse) L’irruzione degli agenti nell’università Carolina di Praga durante la sparatoria che giovedì ha provocato almeno 14 morti. E’ quello che ha mostrato la polizia ceca in conferenza stampa, all’indomani della strage messa in atto da uno studente 24enne, armato fino ai denti, che si è poi tolto la vita sparandosi con fucile. Si tratta dei video registrati dalle bodycam dei poliziotti entrati in azione.

