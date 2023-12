Il disastro naturale ha ucciso almeno 135 persone e ne ha ferite più di 900

Continuano le operazioni di ricerca e salvataggio in due villaggi del nord della Cina, sepolti da una frana dopo il terremoto di lunedì scorso. Il disastro naturale ha ucciso almeno 135 persone e ne ha ferite più di 900. La maggior parte delle vittime si è verificata nella provincia del Gansu e il resto nella vicina provincia del Qinghai. No archive or re-sale

