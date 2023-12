Oltre 130 morti: è il peggior sisma nel Paese in 9 anni

Sono migliaia le persone sfollate in Cina a causa del violento terremoto di magnitudo 6.2 che ha colpito le province di Gansu e Qinghai. Secondo le autorità locali, si tratta del peggior sisma nel Paese degli ultimi 9 anni. Finora i morti accertati sono 131, mentre i feriti sono circa mille. Ma si teme che sotto le macerie ci siano molte altre persone. I soccorritori lottano contro il tempo e il freddo intenso per cercare sopravvissuti. Gli sfollati sono ospitati in tende allestite nella provincia di Gansu, dove c’è stata la maggior parte delle vittime. Quasi 15.000 case sono crollate nel Gansu e più di 87.000 persone sono state reinsediate.

