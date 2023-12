Ieri si è aperto il processo all'editore e attivista

Ad Hong Kong l’editore e attivista Jimmy Lai ancora in aula per il processo a suo carico apertosi ieri: rischia una condanna all’ergastolo dopo esser stato arrestato, nell’agosto 2020, per collusione con forze straniere a causa della sua posizione a favore del movimento pro-democrazia. Il magnate 76enne, fondatore dell’Apple Daily, è la prima persona ad essere processata ad Hong Kong per l’accusa di collusione con forze straniere.

