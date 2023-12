Il vicepremier: "Risposta Israele sia proporzionata"

“Mi auguro che le Nazioni Unite possano approvare un documento promosso da Stati Uniti ed Emirati che invita a un cessate il fuoco” in Medioriente “per favorire l’accesso di aiuti” nella Striscia di Gaza. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aprendo alla Farnesina la XVI Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori. Se ci sarà questa iniziativa, ha aggiunto Tajani, “l’Italia sicuramente la sosterrà”.

Tajani: “Risposta Israele sia proporzionata”

“Non possiamo non condannare l’attacco di Hamas contro vittime inermi che ha ricordato la brutalità della violenza nazista durante l’Olocausto. Ma vogliamo anche che la risposta di Israele, che ha diritto a difendersi e a esistere, sia proporzionata“, ha poi aggiunto Tajani, che ha sottolineato inoltre come l’obiettivo “dei due popoli e dei due Stati deve essere quello da perseguire. Due Paesi che si riconoscano per vivere in pace nei prossimi decenni. Quando si crede in valori e in ideali non ci sono ostacoli che possano fermare il nostro impegno”.

