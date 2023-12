Scoperto enorme tunnel a Gaza, riparte il dialogo sugli ostaggi

L’esercito israeliano ha fatto sapere di aver esplorato vicino al valico di Erez, nel nord della Striscia, il tunnel di Hamas più grande scoperto finora, che si estende per oltre 4 chilometri e raggiunge i 50 metri di profondità. Al suo interno possono circolare veicoli e sono state costruite infrastrutture fognarie, elettriche, di comunicazione e di telefonia, oltre a porte blindate per impedire l’ingresso delle truppe di Tel Aviv.

Dall’Europa intanto cresce la pressione su Tel Aviv per un cessate il fuoco. I ministri degli Esteri del Regno Unito e della Germania, David Cameron e Annalena Baerbock, hanno chiesto in una dichiarazione congiunta un “cessate il fuoco sostenibile” e l’immediata attuazione di un meccanismo per garantire una pace duratura in Medioriente. Anche la ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, ha chiesto lo stop ai combattimenti durante una visita in Israele e in Cisgiordania. Appelli a cui il primo ministro israeliano ha risposto affermando di aver ricevuto una lettera da decine di famiglie dei caduti in cui gli si chiede di proseguire la guerra a Gaza. “Avete il mandato di combattere, non avete il mandato di fermarvi a metà. Questo è il testamento dei caduti ed è il nostro obbligo nei confronti dei vivi”, si legge nella lettera citata dallo stesso Netanyahu.

08:58 vertice segreto in Turchia di alti funzionari di Hamas

Alti funzionari di Hamas si sono riuniti in segreto la scorsa settimana in Turchia. Lo riferisce l’emittente israeliana Kan, come riporta il Jerusalem Post. All’incontro hanno partecipato il vicepresidente dell’Ufficio politico di Hamas Saleh al-Arouri, collegato dalla sua residenza a Beirut, e l’ex capo di Hamas Khaled Mashal, che vive a Doha, la capitale del Qatar. Secondo l’emittente erano presenti diversi altri alti funzionari di Hamas. La Turchia è stata scelta come sede dell’incontro perché ritenuta sufficientemente sicura dai leader di Hamas.

08:50 Agenzia Gb, incidente al largo dello Yemen

L’Ukmto, l’agenzia britannica per la sicurezza marittima, ha segnalato in uno dei suoi report “un incidente” nei pressi di Mokha Port, in Yemen. “Le autorità stanno indagando – si legge nel bollettino – Le navi sono invitate a transitare con cautela e riferire ogni attività sospetta”.

07:36 Altri 4 soldati israeliani uccisi a Gaza

Altri quattro soldati israeliani sono stati uccisi a Gaza durante gli ultimi scontri tra le truppe dell’esercito e alcuni gruppi armati palestinesi nel sud della striscia di Gaza. Lo rende noto l’Idf, l’esercito israeliano. Uno dei soldati è morto nelle scorse ore in seguito alle ferite riportate negli scontri di giovedì, mentre un altro è rimasto ferito.

07:06 Attacco in campo profughi a Gaza, 25 morti

E’ di almeno 25 morti il bilancio delle vittime di un attacco israeliano al campo profughi di Nuseirat, a Gaza. Tra questi ci sono dieci componenti di una famiglia. Lo riporta Al Jazeera, presente sul posto con un team poco dopo il raid avvenuto questa notte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata