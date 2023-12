Coda di camion per portare soccorsi alla popolazione palestinese

Una nuova coda di camion ha attraversato il valico di Rafah, al confine tra l’Egitto e la Striscia di Gaza, per portare aiuti alla popolazione palestinese, stremata da quasi due mesi e mezzo di guerra lanciata da Israele contro Hamas. Non è ancora chiara, al momento, la destinazione dei nuovi aiuti portati nella giornata di sabato 16 dicembre. Gli Stati Uniti hanno spinto Israele a consentire maggiori aiuti a Gaza, e il governo di Tel Aviv ha fatto sapere che aprirà un secondo punto di ingresso per accelerare le consegne. Secondo il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, si è registrata un’impennata dal 38% al 56% del numero di famiglie sfollate che ha sperimentato gravi livelli di fame in meno di due settimane.

