Oltre 7 tonnellate di forniture mediche imbarcate un volo dell'Aeronautica

Un aereo da trasporto dell’Aeronautica tedesca è decollato all’alba di sabato 16 dicembre dalla base aerea di Wunstorf, diretto al Cairo, con 7,6 tonnellate di forniture mediche, necessarie in Egitto per il trattamento dei palestinesi feriti provenienti dalla Striscia di Gaza. L’aiuto, del valore stimato di 1,4 milioni di euro, è stato inviato per conto del Ministero degli Esteri federale tedesco. La merce comprende incubatrici e ventilatori per neonati. Secondo le autorità tedesche, la consegna degli aiuti risponde alle richieste del governo egiziano. La prossima settimana dovrebbe decollare almeno un altro volo della Bundeswehr con aiuti umanitari.

