Oltre 2 ore di incontro in hotel. Sullo sfondo il nodo del Patto di stabilità

È durato oltre due ore il bilaterale tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente francese, Emmanuel Macron, nell’hotel nel centro di Bruxelles dove alloggiano i due leader in occasione dei vertici europei. Prima del bilaterale c’è stato un incontro informale a tre assieme al cancelliere tedesco, Olaf Scholz.

All’indomani del dibattito alla Camera sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, Giorgia Meloni è ripartita al Senato in sede di replica da dove aveva lasciato: dalla “serrata” trattativa a Bruxelles sul Patto di stabilità e crescita, non escludendo il veto da parte dell’Italia.

Parlando della trattativa legata alla riforma del Patto di stabilità, la presidente del Consiglio confessa di vedere “qualche spiraglio” ma precisa che la posizione italiana si deciderà “alla fine di questa trattativa, che rimane molto complessa”. Non solo, “relativamente all’apposizione di un veto da parte italiana, io non escludo nessuna delle scelte”, aggiunge Meloni affermando che “alla fine credo si debba fare banalmente la valutazione su ciò che è meglio per l’Italia, sapendo chiaramente che se non si trova una soluzione e un accordo, torniamo ai precedenti parametri. Alla fine bisogna fare una valutazione tra le diverse ipotesi in campo“.

La premier torna anche sul discorso legato ai rapporti in Europa e “ai compagni di viaggio”. Rivolgendosi al Pd, Meloni spiega che “se volessi seguire il ragionamento secondo il quale non bisogna parlare con chi ha posizioni distanti da noi su vari temi, non dovrei parlare nemmeno con la Germania. Nel senso che sul Patto di stabilità la nazione che ha la posizione più distante da noi non è mica l’Ungheria di Orban, è la Germania di Scholz“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata