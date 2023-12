Lo riferisce a LaPresse una fonte diplomatica Ue vicina al dossier

La presidenza spagnola di turno del Consiglio Ue ha fissato per mercoledì 20 dicembre nel pomeriggio una riunione straordinaria dell’Ecofin in videoconferenza per finalizzare l’accordo sulla riforma del Patto di Stabilità. Lo riferisce a LaPresse una fonte diplomatica Ue vicina al dossier.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata